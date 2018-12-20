micvim

Михаил micvim

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Плачу после работы, своевременно и полностью

Деньги перевожу после работы. Если сумма крупная, то частично безопасной сделкой.

Оплату произвожу своевременно и полностью.

Важные вопросы (номера кошельков, сроки, сумма и способ оплаты) - по внутренней почте сайта и/или через почту системы webmoney.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

vitmak38
Виктор 
32 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Сделать шаблон (пустой) на сайте.
Opencart
Отличный заказчик! Моментальная оплата! Будем работать!
Рекомендую исполнителя. Быстро, качественно, все понравилось!
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maksorento
Максим 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
10 баллов
5 лет назад
Сделать правки в вёрстке 2 сайтов
Михаил — прекрасный заказчик. К его ТЗ не возникает вопросов, так как прописано все четко. Оплатил всю сумму сразу же после того, как я сделал часть задания. Благодарю за сотрудничество и жду еще интересные заказы от вас!
Рекомендуем Максиму как грамотного (несмотря на возраст) и толкового специалиста. Очень понравилось то, что всё время на связи, никуда не пропадает, всё делает быстро и качественно. Однозначно сотрудничайте!
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rastrell
32 года
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$110
10 баллов
5 лет назад
Дизайн и/или вёрстка нескольких страниц + правки старых
Opencart
Михаил отличный человек, отличный заказчик, точное технические задание, легок в общении. Отпала в сроки. Спасибо за сотрудничество. Всем рекомендую.
Андрей однозначно специалист своего дела. Всё сделал достаточно быстро и очень хорошо. Рекомендуем!
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Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Макеты визитки, календарика, открытка, баннеры
Отличный заказчик. Приятное общение, четкое ТЗ, всегда на связи, оперативная помощь по любым вопросам проекта. Рекомендую и с радостью готов сотрудничать в дальнейшем.
Сергей очень хороший исполнитель. Всегда на связи, приятно общаться и в итоге отлично сделанные макеты
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neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
$15
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать иконки и фавикон
Очень довольна сотрудничеством! Люблю когда ТЗ сразу понятное, корректное и максимально точное ♥ Мои рекомендации!
Хорошая качественная работа. Рекомендуем!
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