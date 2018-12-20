Есть сайт работающий, нужно сделать пустой шаблон и страницу, на котором будет дальнейшая верстка. Движок Opencart.
Деньги перевожу после работы. Если сумма крупная, то частично безопасной сделкой.
Оплату произвожу своевременно и полностью.
Важные вопросы (номера кошельков, сроки, сумма и способ оплаты) - по внутренней почте сайта и/или через почту системы webmoney.
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
- $40
Необходимо сделать верстку (доработки) на 2 работающих сайтах на основании ТЗ (пунктов 10). Сайты на опенкартах. ТЗ для оценки во вложении.HTML-верстка13 заявокЗакрыт4 года назад
Внести изменения в верстку сайта на основании ТЗ.HTML-верстка51 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно сделать правки на основании тзHTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
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