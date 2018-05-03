Любая работа с фото
Обработка фото в программе Photoshop любой сложности: настройка резкости, размытый фон, цветокоррекция, ретушь, коллажи, добавления объектов, худодественная обработка и фотомонтаж
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
7 лет назад
Отличный исполнитель, рекомендуем. Всё было сделано быстро и качественно
Ответный отзыв
Замечательный заказчик! Моментальная оплата! Спасибо большое!