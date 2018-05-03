Vash_Fotomaster

Елизавета Vash_Fotomaster

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Любая работа с фото

Обработка фото в программе Photoshop любой сложности: настройка резкости, размытый фон, цветокоррекция, ретушь, коллажи, добавления объектов, худодественная обработка и фотомонтаж

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Отзывы заказчиков

micvim
Михаил 
33 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
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Отличный исполнитель, рекомендуем. Всё было сделано быстро и качественно
Замечательный заказчик! Моментальная оплата! Спасибо большое!
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