Сделать поздравительную открытку

Здравствуйте!

Мы хотим клиентам сделать рассылку с поздравлениями прошедших майских праздников и предстоящего Дня Победы. Можно либо самому нарисовать картинку, либо в интернете взять красивую и ставить туда наш лого и текст.

Лого пришлю исполнителю. Текст для вставки на картинку "Поздравляем с майскими праздниками и предстоящим Днём Победы"

Пример картинки (можно бОльшего размера) прикладываю к проекту.

Нужна сегодня как можно быстрее.