Сделать иллюстрации для книги моего авторства.

Здравствуйте! Могли бы отрисовать картинку в вектор? Необходимо вместо человека нарисовать мотоцикл И вместо нижних линий - огонь (мотоцикл оставляет след огня)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
О книге:
https://www.weblancer.net/projects/kopirajting-48/napisat-knigu-pro-to-kak-dobitysya-passivnogo-stabilynogo-biznesa-907862/
Картинки должны быть профессионально сделаны (чтобы вызывали уважение в профессиональности книги) при недорогой цене.
Можно брать готовые за базу (дешевле), или рисовать свои (дороже).
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