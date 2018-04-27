Маркетинг - упаковать сайт (графика, шрифты, юзабилити, текст)

Привести сайт к единому стилю "золото и черный"

добавить графику к текстам, добавить кнопки к юзабилити, подобрать шрифты красивые.

В общем маркетологу упаковать сайт, что бы было понятно обычным пользователям, что это такое, для чего, и какие преимущества получают обычные пользователи и партнеры, акцент конечно делать на партнеров, что бы им было понятно.

и конечно все это профессионально и качественно