Ищу художника для прорисовки некоторых геометрических элементов для стен квартиры (на выходе jpg). Опыт работы с дизайном интерьера не требуется, задачи по силу любому художнику.
Качественные иллюстрации дома в разрезе, разрез стены, разрез кровли
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Готовые иллюстрации разреза дома, иллюстрации разреза стены и разреза кровли нужно отредактировать: одни элементы убрать, другие добавить. Есть исходники в 3dMax-е, Photoshop-е.
Всего нужно отредактировать 7 изображений.
- Эти картинки нужны для сайта они должны понятно показывать клиенту какой результат он получит, заказывая тот или иной набор услуг, а также что внутри дома.
Основное требование к картинкам: они должны быть продающими – привлекательные, насыщенные, яркие, с вау эффектом.
Все элементы разрезов (минеральная вата, подкровельная пленка, брус) должны быть хорошо видны и понятны.
- Качество добавленных элементов должно соответствовать исходному качеству изображения.
- Рисовать с нуля не обязательно, можно найти подходяшие картинки нужных элементов и пририсовать (ели это быстрее).
- Все картинки должны быть одинаковы по свету, цвету, яркости проч. (Те картинки, которые уже есть и которые нам менять не нужно, тоже нужно будет выровнять по цвету-свету-яркости).
- Минеральную вату очень желательно сделать зеленее.
Предлагайте ваши сроки и цены!
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