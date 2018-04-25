Качественные иллюстрации дома в разрезе, разрез стены, разрез кровли

Иллюстрации и РисункиЗакрыт4 заявки316 просмотров
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Готовые иллюстрации разреза дома, иллюстрации разреза стены и разреза кровли нужно отредактировать: одни элементы убрать, другие добавить. Есть исходники в  3dMax-е, Photoshop-е.

Всего нужно отредактировать 7 изображений.

  • Эти картинки нужны для сайта они должны понятно показывать клиенту какой результат он получит, заказывая тот или иной набор услуг, а также что внутри дома. 

    Основное требование к картинкам: они должны быть продающими – привлекательные, насыщенные, яркие, с вау эффектом.

    Все элементы разрезов (минеральная вата, подкровельная пленка, брус) должны быть хорошо видны и понятны.

  • Качество добавленных элементов должно соответствовать исходному качеству изображения.
  • Рисовать с нуля не обязательно, можно найти подходяшие картинки нужных элементов и пририсовать (ели это быстрее).
  • Все картинки должны быть одинаковы по свету, цвету, яркости проч. (Те картинки, которые уже есть и которые нам менять не нужно, тоже нужно будет выровнять по цвету-свету-яркости).
  • Минеральную вату очень желательно сделать зеленее.

Рассматриваем предложения тех, кто выполнял подобные задания. 

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6 лет назад
olga_konstantino
Елена 
42 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
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