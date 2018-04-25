Художник для росписи стен

Иллюстрации и РисункиЗакрыт18 заявок237 просмотров
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Ищу художника для прорисовки некоторых геометрических элементов для стен квартиры (на выходе jpg). Опыт работы с дизайном интерьера не требуется, задачи по силу любому художнику.

6 лет назад
Mudrez
Игорь 
52 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад