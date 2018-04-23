Нарисовать иллюстрацию

Иллюстрации и РисункиЗакрыт6 заявок226 просмотров
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Нужно нарисовать иллюстрацию (портрет) и написать несколько слов под ней.

Оплата Яндекс Деньги и Сбербанк.

Бюджет 500₽. Пример: https://www.instagram.com/aalllinaaa/ (вот такая стилистика)

6 лет назад
zarkovandrey
Андрей 
33 годаБельгия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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