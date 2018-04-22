Разработка дизайна моб.приложения/Адаптация карты+иконки в стиле Flat

Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок184 просмотра
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Описание приложения: 

Приложение для посетителей парка, с подробной информацией о самом парке с встроенной интерактивной картой парка. 

Описание задачи: 

Сделать 3 “драфтовых” страницы приложения размером 812х375(под iPhone X): 

1. Главное меню с пунктами “карта”, ”история”, ”сувениры”, ”специальные предложения”. 

Вообще с конкретным наполнением конкретно этой страницы пока все непонятно, будем обсуждать в процессе работы. 

Это 1 страница. 

2. Собственно, карта. Самая главная страница на данный момент. Это должна быть карта парка с основными достопримечательностями, на которой отслеживается перемещение по парку. В качестве индикатора пользователя должна быть иконка семьи: мама, папа, ребенок. 

На этой карте ключевые места(еда, мороженое, туалеты, выставки, прокат инвентаря и пр.) отмечены иконками, нажимая на которые можно получить информацию(в виде поп-ап окна на карте всплывающего) об ассортименте, историческую справку или время работы(зависеть будет от типа места). 

Здесь нужно будет сделать 2 страницы, 1 просто с картой, вторую такую-же, но с всплывающим окном, где будет описание. 

Стилистический референс по карте приложен.

6 лет назад
nekitozishe
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад