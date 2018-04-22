Разработка дизайна моб.приложения/Адаптация карты+иконки в стиле Flat

Описание приложения:

Приложение для посетителей парка, с подробной информацией о самом парке с встроенной интерактивной картой парка.

Описание задачи:

Сделать 3 “драфтовых” страницы приложения размером 812х375(под iPhone X):

1. Главное меню с пунктами “карта”, ”история”, ”сувениры”, ”специальные предложения”.

Вообще с конкретным наполнением конкретно этой страницы пока все непонятно, будем обсуждать в процессе работы.

Это 1 страница.

2. Собственно, карта. Самая главная страница на данный момент. Это должна быть карта парка с основными достопримечательностями, на которой отслеживается перемещение по парку. В качестве индикатора пользователя должна быть иконка семьи: мама, папа, ребенок.

На этой карте ключевые места(еда, мороженое, туалеты, выставки, прокат инвентаря и пр.) отмечены иконками, нажимая на которые можно получить информацию(в виде поп-ап окна на карте всплывающего) об ассортименте, историческую справку или время работы(зависеть будет от типа места).

Здесь нужно будет сделать 2 страницы, 1 просто с картой, вторую такую-же, но с всплывающим окном, где будет описание.

Стилистический референс по карте приложен.