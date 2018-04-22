Нарисовать иконки для категорий

Добрый день, уважаемые!

Необходимо перерисовать line иконки, а также нарисовать новые. Для магазина секс-товаров.

ТЗ:

1. Размер иконок до 50х50 (+исходник в векторе)

2. Все в едином виде и стиле

3. Ориентироваться по стилю и толщине на эти http://dl3.joxi.net/drive/2018/04/22/0003/1404/247164/64/83341a2664.png

4. Цвет по-умолчанию fb617d

Всего необходимо отрисовать 17 иконок по фото, а также ориентируясь на старые варианты.

Прошу указывать в заявках цену.