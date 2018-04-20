Сделать элемент векторной графики для сайта

Иллюстрации и РисункиЗакрыт13 заявок188 просмотров
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Нужно перерисовать в векторе изображение, прикрепляю его ниже. Текст не нужен. Сделать аккуратно, внутренние ромбы - одинаковые и симметричные.  Формат SVG не более 250К

6 лет назад
zverilia
Илья 
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад