Необходимо сделать несколько файлов с инфографикой

Иллюстрации и РисункиЗакрыт1 заявка137 просмотров
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 Необходимо перевести 3 текста в инфографику. Пример похожий есть. С Вас три схемы.

6 лет назад
pavel30
Павел 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад