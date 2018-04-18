Отрисовать несколько однотипных иконок

Иллюстрации и РисункиЗакрыт18 заявок244 просмотра
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

требуется отрисовать несколько однотипных иконок, подобно тем, что в прикрепленном файле. Отрисовка не требует фотреалистичности (пример во вложении).  Жду Ваших предложений, спасибо.

6 лет назад
rumbades
Наталья 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Ilyina_Kate
Екатерина 
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$12
5 дней
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