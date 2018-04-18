Для создания игрового проекта, необходимо сделать несколько эскизов по готовым артам, совместив нужные детали в указанном цветовом решении. Надо сделать быстро и недорого. Жду Ваших заявок)
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
требуется отрисовать несколько однотипных иконок, подобно тем, что в прикрепленном файле. Отрисовка не требует фотреалистичности (пример во вложении). Жду Ваших предложений, спасибо.
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