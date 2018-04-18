Добрый день. Нужно отрисовать простое изображение в кривых (илюстратор) Итоговое изображение должно бить на прозрачном фоне, все линии белого цвета.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне требуется отрисовать 7 иллюстраций - иконок.
все иконки должны быть выполнены или контурами или в стиле акварели, голубым цветом и серым.
размер примерно 430 на 300px
желательно векторное исполнение, или сканирование с высоким качеством.
стилистика исполнения или акварель ( отрисованная векторе вот пример https://www.shutterstock.com/ru/image-vector/vector-watercolour-flag-united-kingdom-great-286856594?src=AG1naX7pifZ9fRYVzotKdw-2-10 )
или рисование контурами http://joxi.ru/krD0BejU0RMLbr векторе или от руки со сканированием. или акварель но сканированная.
предложите варианты, я не знаю как это сделать.
1. Боулинг шар ударяет по кеглям, и все кегли разлетаются
вот такая вот стилистика http://joxi.ru/KAx7lRbi43nVy2
2.
иконка:
Развернутая карта земли (контуры) с точками, поверх нее наложен сонар (радар)
карту можно использовать эту https://www.shutterstock.com/ru/image-vector/grey-political-world-map-illustration-155259287?src=4B-AkDIM4vINH_5EjCb8Vg-1-3
сонар что то вроде https://www.shutterstock.com/ru/image-vector/digital-blue-radar-targets-on-monitor-565016386?src=OVISmldvzbZ4ycznxCDhCQ-1-25
3.
Кубик-рубик (на его гранях можно отобразить то, что проверяем), стоит на одной грани, другие перевернуты
http://joxi.ru/vAWp91Lik7jBar примерно такой ракурс
4.
иконка:
Бумеранг и его контуры как будто он летит обратно, можно показать с полупрозрачными вариантами
https://www.shutterstock.com/ru/image-vector/hand-boomerang-vector-illustration-331715909?src=R6YLA4PCCNBd0N4bC7GrQA-3-28
может с рукой показать, не знаю и бумеранг можно чуть утонченнее сделать.
5.
Тарифы (3 тарифа)
Иконка:
1. Счеты деревянные
стоят на уголке
https://www.shutterstock.com/ru/image-illustration/old-style-photo-vintage-wooden-abacus-290737490?src=dpnxX5nALmEwog2eBlrC_A-2-7 вот примерно, только контуром, и так много кружков не надо.
6. список тарифов:
иллюстрация.
контур осла, велосипед детский (три колеса в профиль), гонка f1 - тоже контур.
пример
https://www.shutterstock.com/ru/image-vector/vector-illustration-pricing-subscription-plan-table-529332454?src=J_DbkbAe05kcRPYjd_I9_w-3-34
7.
Сетка "Крестики-нолики" (только вместо крестиков галочки синим, а нолики серым, сетка тоже светло серым)
схема отмеченных крестиков ноликов http://joxi.ru/Grq976vsNo1p3r галочки зеленым
стилистика исполнения +- http://joxi.ru/v29nBeXiGVEEzA
После этого заказа будет еще отрисовываться 10-12 иллюстраций.
Цена и срок от вас. и пример на работу которая по стилистике могла бы нам подойти, это значительно повлияет на выбор исполнителя.
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