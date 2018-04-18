Мне требуется отрисовать 7 иллюстраций - иконок.

все иконки должны быть выполнены или контурами или в стиле акварели, голубым цветом и серым.

размер примерно 430 на 300px

желательно векторное исполнение, или сканирование с высоким качеством.

стилистика исполнения или акварель ( отрисованная векторе вот пример https://www.shutterstock.com/ru/image-vector/vector-watercolour-flag-united-kingdom-great-286856594?src=AG1naX7pifZ9fRYVzotKdw-2-10 )

или рисование контурами http://joxi.ru/krD0BejU0RMLbr векторе или от руки со сканированием. или акварель но сканированная.

предложите варианты, я не знаю как это сделать.

1. Боулинг шар ударяет по кеглям, и все кегли разлетаются

вот такая вот стилистика http://joxi.ru/KAx7lRbi43nVy2

2.

иконка:

Развернутая карта земли (контуры) с точками, поверх нее наложен сонар (радар)

карту можно использовать эту https://www.shutterstock.com/ru/image-vector/grey-political-world-map-illustration-155259287?src=4B-AkDIM4vINH_5EjCb8Vg-1-3

сонар что то вроде https://www.shutterstock.com/ru/image-vector/digital-blue-radar-targets-on-monitor-565016386?src=OVISmldvzbZ4ycznxCDhCQ-1-25

3.

Кубик-рубик (на его гранях можно отобразить то, что проверяем), стоит на одной грани, другие перевернуты

http://joxi.ru/vAWp91Lik7jBar примерно такой ракурс

4.

иконка:

Бумеранг и его контуры как будто он летит обратно, можно показать с полупрозрачными вариантами

https://www.shutterstock.com/ru/image-vector/hand-boomerang-vector-illustration-331715909?src=R6YLA4PCCNBd0N4bC7GrQA-3-28

может с рукой показать, не знаю и бумеранг можно чуть утонченнее сделать.

5.

Тарифы (3 тарифа)

Иконка:

1. Счеты деревянные

стоят на уголке

https://www.shutterstock.com/ru/image-illustration/old-style-photo-vintage-wooden-abacus-290737490?src=dpnxX5nALmEwog2eBlrC_A-2-7 вот примерно, только контуром, и так много кружков не надо.

6. список тарифов:

иллюстрация.

контур осла, велосипед детский (три колеса в профиль), гонка f1 - тоже контур.

пример

https://www.shutterstock.com/ru/image-vector/vector-illustration-pricing-subscription-plan-table-529332454?src=J_DbkbAe05kcRPYjd_I9_w-3-34

7.

Сетка "Крестики-нолики" (только вместо крестиков галочки синим, а нолики серым, сетка тоже светло серым)

схема отмеченных крестиков ноликов http://joxi.ru/Grq976vsNo1p3r галочки зеленым

стилистика исполнения +- http://joxi.ru/v29nBeXiGVEEzA

После этого заказа будет еще отрисовываться 10-12 иллюстраций.

Цена и срок от вас. и пример на работу которая по стилистике могла бы нам подойти, это значительно повлияет на выбор исполнителя.