Переделать картинки

http://kassshop.sevasargsyan.ru/image/cache/catalog/integra-sale-1-830x498.png эту картинку надо сделать так чтоб вот это картинка http://prntscr.com/j6lpvz полностю было видно и не обрезолся как сейчас http://prntscr.com/j6lqg7

Вот эти http://prntscr.com/j6lvgy картинки надо менять на это

Без цен не рассматриваю заявки.