Переделать картинки

Иллюстрации и РисункиЗакрыт3 заявки188 просмотров
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http://kassshop.sevasargsyan.ru/image/cache/catalog/integra-sale-1-830x498.png эту картинку надо сделать так чтоб вот это картинка http://prntscr.com/j6lpvz полностю было видно и не обрезолся как сейчас http://prntscr.com/j6lqg7 

Вот эти http://prntscr.com/j6lvgy картинки надо менять на это

Без цен не рассматриваю заявки.

6 лет назад
sevasargsyan
Сева 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад