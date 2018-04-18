Переделать картинки

Нужна гифка для размещения на сайте компании. Персонаж уже придуман и нарисован. Нужно предложить варианты как именно он будет двигаться и самый лучший вариант реализовать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://kassshop.sevasargsyan.ru/image/cache/catalog/integra-sale-1-830x498.png эту картинку надо сделать так чтоб вот это картинка http://prntscr.com/j6lpvz полностю было видно и не обрезолся как сейчас http://prntscr.com/j6lqg7
Вот эти http://prntscr.com/j6lvgy картинки надо менять на это
Без цен не рассматриваю заявки.
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