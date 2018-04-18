Гифка

Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок223 просмотра
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Нужна гифка для размещения на сайте компании. Персонаж уже придуман и нарисован. Нужно предложить варианты как именно он будет двигаться и самый лучший вариант реализовать.

6 лет назад
guest_15240384275633
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад