Дизайн картинок рекламных объявлений для Инстаграм

Добрый вечер!

Необходимо подготовить оформление рекламных объявлений для ленты Инсаграм: фотография + подложка под заголовок + сам заголовок.

Технические требования вот здесь: https://www.facebook.com/business/help/430958953753149

Рекомендации по оформлению:

1) главное не вычурность подложки, а видимость текста

2) иногда стоит выделить какие-то наиболее значимые фразы других шрифтом

3) всегда нужно стараться делать текст максимально большим, видимым, разреженным (в том смысле, что межбуквенные расстояния побольше)

4) выделить текст - не радуга, а именно четкость и видимость текста, основного посыла заголовка.

Фотографии на фон:

https://yadi.sk/i/ojhxQosP3S98QE

https://yadi.sk/i/JkpIz-Dt3S98Hm

https://yadi.sk/i/JRx4_cDl3PPENP

https://yadi.sk/i/oAAl0UTL3PPELA

Заголовок:

Как легко увеличить доход в несколько раз и осуществить свои желания?

От вас варианты оформления.

Мы выбираем один-два шаблона. Вы оправляете нам псд.

Пишите ваши сроки и стоимость выполнения задачи.