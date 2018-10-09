Черно-белые детские иллюстрации

Иллюстрации и РисункиЗавершен26 заявок391 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимы 20 простых рисованных черно-белых иллюстраций на шахматную тематику 

(простые сюжеты, желательно комические)

Образцы в приложении

https://yadi.sk/d/dLAryb1Z3URvNA

6 лет назад
yanmel
Яна 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
mastiks
54 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
день назад
6 лет назад
$25
5 дней
Все в порядке, спасибо Сотрудничество довольна
Все ОК!