Сделать баннер для группы в вк срочно, исходник есть! группа https://vk.com/familyparkfriends
Нарисовать два макета женской гигиенической прокладки в разных ракурса
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Всем привет! Нужно нарисовать женскую гигиеническую прокладку в двух ракурсах. Ее форма будет слегка отличаться от уже существующего продукта на рынке. В задании нет ни каких подводных камней
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