Нарисовать два макета женской гигиенической прокладки в разных ракурса

Иллюстрации и РисункиЗакрыт7 заявок201 просмотр
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Всем привет! Нужно нарисовать женскую гигиеническую прокладку в двух ракурсах. Ее форма будет слегка отличаться от уже существующего продукта на рынке. В задании нет ни каких подводных камней

6 лет назад
guest_1523704951192
6 лет в сервисе
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6 лет назад