Иллюстрация из фото в стиле аниме

Иллюстрации и РисункиЗакрыт16 заявок246 просмотров
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Нужно сделать плакат в стиле аниме, (девочка с белым тигром)  

Фото девочки предоставлю. 

Обязательно:  

рисованный персонаж девочки должен быть похож на предоставленное фото 

большие анимешные глаза у девочки 

белый тигр  

яркие, красочные цвета или фотографическое качество 

остальное  – на ваше усмотрение (надеюсь на вдохновение художника) 

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Плакат – это подарок на ДР.  

Сроки не жмут пока :) 

во вложении: 

пример рисунка из фото  

яркие красочные цвета

6 лет назад
wizi
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад