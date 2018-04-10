Ряд коллажей, иллюстраций для веб сайта

Добрый день! Срок конкурса до конца апреля! Необходимо разработать дизайн наклеек для оформления офиса туристической компании "Планета путешествий" сайт planeta-p.ru. Необходимо разработать 3 варианта изображения. 1) Оформление названия компании (логотип) на стене в надписи + изображение (карта, компас, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени!
Необходимо сделать ряд подобных иллюстраций http://joxi.ru/VrwzxQNUKxN41A
В предложении укажите цену и срок отрисовки одной маленькой иллюстрации.
Кроме этого, необходимо сделать одну большую иллюстрацию http://joxi.ru/J2bBz5YH4ZdqX2
В своем предложении, так же, укажите срок и цену за эту работу отдельно от маленьких.
Спасибо за внимание.
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