Андрей Фартушный andrey-fortuneandrey-fortune
Если это то, что вы хотите, то я весь ваш :)
Но не одними эмоциями мы едины, ведь когда я погружаюсь в ваш проект, в первую очередь меня волнует, как мой дизайн поможет достичь ваших бизнес-целей. Я смотрю на свою работу, уже не как дизайнер, а как маркетолог. Опыт работы в консалтинговой компании помогает мне совмещать психологию продаж и эстетику дизайна. Именно поэтому моими постоянными клиентами являются несколько RU и UA веб-студий, которые раскручивают интернет-бизнес своих клиентов "под ключ".
В работе я всегда использую академический подход – планирую на шаг вперед, как архитектор и довожу до конца, как ювелир. Например, если увижу, что в вашем техническом задании есть нюанс, который снизит эффективность будущего сайта, я обязательно скажу об этом и предложу более эффективное решение. Можете быть уверены – я глубоко заинтересован в успехе вашего проекта – мы будем одной командой с общими целями:)
Мои специализации:
- UI/UX дизайн сайтов и приложений в Figma/Photoshop;
- разработка интерфейсов програмного обеспечения;
- разработка интерактивных прототипов Figma/Axure;
- юзабилити аудит сайтов\приложений (смогу подробно расписать почему ваш сайт не продает, а приложение получает негативные отклики. А после – предложить решения).
🔥 Несколько особенностей в работе со мной:
- Проект я веду до полного утверждения и делаю даже "сто-питсот" правок, лишь бы они объективно улучшали наш дизайн;
- Работаю вдумчиво – если вижу проблемное место, то информирую об этом и предлагаю решение;
- Если оставил заявку к Вашему проекту, значит он заинтересовал меня и я хочу вложить в него своё время и силы. Чаще всего у меня есть заказы в работе, но я всегда посматриваю новые проекты и могу оставить заявку к вашему, если он действительно мне интересен;
- В конкурсах, викторинах и спорт-лото не участвую, пробные варианты за бесплатно не делаю – уровень моего мастерства вы можете оценить по портфолио. Если вам нравятся мои работы, то и дизайн вашего сайта тоже скорее всего прийдется по душе;
- Работаю я по предоплате в 50%. Если сумма платежа больше $500 – можно разбить оплату на несколько этапов. Ну а если вдруг вы получите кардинально не то, что ожидали и с помощью правок изменить дизайн невозможно – я верну деньги;
- Оплата – ПриватБанк (Украина), WebMoney, Paysend.com;
- Для тех кому нужно "в лицо" видеть того с кем работаешь – мои фото.
Telegram\Viber\WhatsApp: +380979731473
Skype: andrey.fartu
Email: [email protected]
Украина, г. Кривой Рог, часовой пояс +2
- Дизайн приложения для Динамо Киев232 просмотра
- Дизайн корпоративного сайта. Логистика372 просмотра
- Корпоративный сайт для IT-компании270 просмотров
- Корпоративный сайт. Бункеровка судов.264 просмотра
- Дизайн интернет магазина. Оптовый склад текстиля216 просмотров
- Интернет магазин японской кухни. Экспресс-дизайн177 просмотров
- Лендинг для производителя металло-кассет149 просмотров
- Дизайн приложения для социальной сети Ааоо247 просмотров
- Дизайн приложения по родительскому контролю240 просмотров
- Сайт для Ивент-агетства деловых мероприятий294 просмотра
- Лендинг Инвестиции, Криптовалюта, Майнинг516 просмотров
- Дизайн сайта производителя алюминия (Германия)295 просмотров
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!