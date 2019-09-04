Дизайн для меня это – признание в любви, яркость жизни, захват всего воображения, взрыв эмоций, запах земли после дождя...

Если это то, что вы хотите, то я весь ваш :)

Но не одними эмоциями мы едины, ведь когда я погружаюсь в ваш проект, в первую очередь меня волнует, как мой дизайн поможет достичь ваших бизнес-целей. Я смотрю на свою работу, уже не как дизайнер, а как маркетолог. Опыт работы в консалтинговой компании помогает мне совмещать психологию продаж и эстетику дизайна. Именно поэтому моими постоянными клиентами являются несколько RU и UA веб-студий, которые раскручивают интернет-бизнес своих клиентов "под ключ".

В работе я всегда использую академический подход – планирую на шаг вперед, как архитектор и довожу до конца, как ювелир. Например, если увижу, что в вашем техническом задании есть нюанс, который снизит эффективность будущего сайта, я обязательно скажу об этом и предложу более эффективное решение. Можете быть уверены – я глубоко заинтересован в успехе вашего проекта – мы будем одной командой с общими целями:)

 Мои специализации:

UI/UX дизайн сайтов и приложений в Figma/Photoshop;

разработка интерфейсов програмного обеспечения;

разработка интерактивных прототипов Figma/Axure;

юзабилити аудит сайтов\приложений (смогу подробно расписать почему ваш сайт не продает, а приложение получает негативные отклики. А после – предложить решения).

🔥 Несколько особенностей в работе со мной:

Проект я веду до полного утверждения и делаю даже "сто-питсот" правок, лишь бы они объективно улучшали наш дизайн;

Работаю вдумчиво – если вижу проблемное место, то информирую об этом и предлагаю решение;

Если оставил заявку к Вашему проекту, значит он заинтересовал меня и я хочу вложить в него своё время и силы. Чаще всего у меня есть заказы в работе, но я всегда посматриваю новые проекты и могу оставить заявку к вашему, если он действительно мне интересен;

В конкурсах, викторинах и спорт-лото не участвую, пробные варианты за бесплатно не делаю – уровень моего мастерства вы можете оценить по портфолио. Если вам нравятся мои работы, то и дизайн вашего сайта тоже скорее всего прийдется по душе;

Работаю я по предоплате в 50%. Если сумма платежа больше $500 – можно разбить оплату на несколько этапов. Ну а если вдруг вы получите кардинально не то, что ожидали и с помощью правок изменить дизайн невозможно – я верну деньги;

Оплата – ПриватБанк (Украина), WebMoney, Paysend.com;

Для тех кому нужно "в лицо" видеть того с кем работаешь – мои фото.

Всем желаю добра, успеха и самореализации!

Telegram\Viber\WhatsApp: +380979731473

Skype: andrey.fartu

Email: [email protected]

Украина, г. Кривой Рог, часовой пояс +2