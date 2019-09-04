andrey-fortune

Андрей Фартушный andrey-fortune

 
36 летУкраина/Кривой Рог
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайн для меня это – признание в любви, яркость жизни, захват всего воображения, взрыв эмоций, запах земли после дождя...

Если это то, что вы хотите, то я весь ваш :)

Но не одними эмоциями мы едины, ведь когда я погружаюсь в ваш проект, в первую очередь меня волнует, как мой дизайн поможет достичь ваших бизнес-целей. Я смотрю на свою работу, уже не как дизайнер, а как маркетолог. Опыт работы в консалтинговой компании помогает мне совмещать психологию продаж и эстетику дизайна. Именно поэтому моими постоянными клиентами являются несколько RU и UA веб-студий, которые раскручивают интернет-бизнес своих клиентов "под ключ". 

В работе я всегда использую академический подход – планирую на шаг вперед, как архитектор и довожу до конца, как ювелир. Например, если увижу, что в вашем техническом задании есть нюанс, который снизит эффективность будущего сайта, я обязательно скажу об этом и предложу более эффективное решение. Можете быть уверены – я глубоко заинтересован в успехе вашего проекта – мы будем одной командой с общими целями:)

 Мои специализации:

  • UI/UX дизайн сайтов и приложений в Figma/Photoshop;
  • разработка интерфейсов програмного обеспечения;
  • разработка интерактивных прототипов Figma/Axure;
  • юзабилити аудит сайтов\приложений (смогу подробно расписать почему ваш сайт не продает, а приложение получает негативные отклики. А после – предложить решения).

🔥 Несколько особенностей в работе со мной:

  • Проект я веду до полного утверждения и делаю даже "сто-питсот" правок, лишь бы они объективно улучшали наш дизайн;
  • Работаю вдумчиво – если вижу проблемное место, то информирую об этом и предлагаю решение;
  • Если оставил заявку к Вашему проекту, значит он заинтересовал меня и я хочу вложить в него своё время и силы. Чаще всего у меня есть заказы в работе, но я всегда посматриваю новые проекты и могу оставить заявку к вашему, если он действительно мне интересен;
  • В конкурсах, викторинах и спорт-лото не участвую, пробные варианты за бесплатно не делаю – уровень моего мастерства вы можете оценить по портфолио. Если вам нравятся мои работы, то и дизайн вашего сайта тоже скорее всего прийдется по душе;
  • Работаю я по предоплате в 50%. Если сумма платежа больше $500 – можно разбить оплату на несколько этапов. Ну а если вдруг вы получите кардинально не то, что ожидали и с помощью правок изменить дизайн невозможно – я верну деньги;
  • Оплата – ПриватБанк (Украина), WebMoney, Paysend.com;
  • Для тех кому нужно "в лицо" видеть того с кем работаешь – мои фото.
Всем желаю добра, успеха и самореализации!

Telegram\Viber\WhatsApp: +380979731473

Skype: andrey.fartu

Email: [email protected]

Украина, г. Кривой Рог, часовой пояс +2

Дизайн сайтаFigmaPhotoshopАудит сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1460
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Pro-spekt
Михаил 
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$1458
10 баллов
2 года назад
Дизайн сайта-портала
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Elena_1980
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$90
10 баллов
4 года назад
Сделать дизайн внутренних страниц сайта на WordPress для зоомагазина
100 % рекомендуем! Всё быстро, четко, грамотно, красиво))) Не первый раз обращаемся - и будем обращаться снова! Большое спасибо Андрей!
Elena_1980
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$40
10 баллов
4 года назад
Слделать страницу Контакты для сайта
Делаем уже не первый заказ! И будем обращаться впредь! Быстро, качественно и с вниманием к нашим "капризам". От результатов в восторге! Всем рекомендуем!
Лена и Олеся, спасибо вам, что обращаетесь снова и снова. Приятно, когда клиенты возвращаются повторно. Был рад помочь) очень приятная коммуникация, быстрая, позитивная. Побольше бы таких вежливых и позитивных людей, не только в работе, но и в целом – по жизни :)
Ответный отзыв
itkrus
Руслан 
48 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$300
10 баллов
4 года назад
Дизайн сайта
Супер!
Все прошло на отлично! Понятная постановка задачи. Быстрый фидбек. Клиент всегда на связи. Оплата без задержки. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Pro-spekt
Михаил 
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$312
10 баллов
4 года назад
Дизайн лендинга по тематике Виртуальной Реальности
Спасибо за выполнение задачи. Андрей сделал действительно шикарный дизайн, в премиум стиле. Все прошло на отлично!
Спасибо за работу! Всегда интересные и необычные заказы от тебя. Прям спортивный интерес по совместным проектам) Хороших продаж)
Ответный отзыв
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