Дизайн лендинга по тематике Виртуальной Реальности

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок347 просмотров

Андрей, привет.

Есть новый заказ.

Landing page + адаптивные макеты на мобильные телефоны и планшет.

Прототип в процессе завершения, нужен сложный анимационный дизайн.

ТЗ готово.

От нас - полное участие в проекте + хороший бюджет.

Ждем на связи.

6 лет назад
Pro-spekt
33 года
7 лет в сервисе
Был
час назад

Выбранный исполнитель

andrey-fortune
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$312
21 день
Спасибо за выполнение задачи. Андрей сделал действительно шикарный дизайн, в премиум стиле. Все прошло на отлично!
Спасибо за работу! Всегда интересные и необычные заказы от тебя. Прям спортивный интерес по совместным проектам) Хороших продаж)

Заявки фрилансеров

andrey-fortune
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад

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