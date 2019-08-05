Необходимо придумать крутое меню для этого сайта: dev.dia-f.ru . Вот по такой, примерно, схеме: https://yadi.sk/i/aSevYTO0AfrqzQ Т.е. нужно четко отделить 4 основных специализации от остальных разделов меню. А само меню будет возникать при наведении с затенением ...
Дизайнер для групп ВК
Необходимо разработать дизайн для групп ВКонтакте онлайн-школы:
1. Создание обложек, аватарок, макетов для постов и других элементов, необходимых группам ВК;
2. За основу дизайна необходимо взять наш сайт, чтобы группы и сайт выглядели визуально едиными. Все необходимое мы пришлём.
Ищем человека с аналогичным опытом и хорошим портфолио. Который сможет создать нечто новое и который в курсе трендов в дизайне. В идеале, если у Вас был опыт создания сайтов, и Вы при этом не против выполнить проект по оформлению соц. сетей.
Длительность: до сентября. Желательно уложиться в 1,5-2 недели.
Оплата: договорная. Ищем профессионалов, готовы платить много, особенно за короткие сроки.
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