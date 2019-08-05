Дизайнер для групп ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт24 заявки286 просмотров

Необходимо разработать дизайн для групп ВКонтакте онлайн-школы:

1. Создание обложек, аватарок, макетов для постов и других элементов, необходимых группам ВК;

2. За основу дизайна необходимо взять наш сайт, чтобы группы и сайт выглядели визуально едиными. Все необходимое мы пришлём.

Ищем человека с аналогичным опытом и хорошим портфолио. Который сможет создать нечто новое и который в курсе трендов в дизайне. В идеале, если у Вас был опыт создания сайтов, и Вы при этом не против выполнить проект по оформлению соц. сетей.

Длительность: до сентября. Желательно уложиться в 1,5-2 недели.

Оплата: договорная. Ищем профессионалов, готовы платить много, особенно за короткие сроки.

6 лет назад
khomyakova_chris
Кристина 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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