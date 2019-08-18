Дизайн мешка для угля/брикетов

Добрый день.

Пример конкурента во вложении. Нужно чтобы мешок выделялся на фоне конкурента.

Есть подробное ТЗ с текстом и что куда расставить - в принципе расположение объектов подобное Жаркофф. Есть раскройка макета из типографии со всеми размерами и гибами. Эту информацию предоставлю исполнителю. Указывайте цену и сроки в заявках.

Желаемый срок сдачи - понедельник-вторник.