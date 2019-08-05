Необходимо создать дизайн этикетки для шампанского.

Текущая этикетка в приложении файл pdf.

Также две фото: первая это рендер с текущей этикеткой, а вторая это этикетка, которая нравится больше.

Надо создать более современный дизайн, который бы веял люксовостью и был воспринят и взрослой и молодой аудиторией.