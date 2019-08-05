Презентация телекомунакационной компании, занимающейся продажей и установкой WiFi-оборудования.Необходимо создать презентацию, отражающую все плюсы установки оборудования для конечного пользователя.Презентация нужна, как в электронном виде powerpoint/keynote, так и готовой для печати в формате А4/A5Фон ...
Дизайн этикетки для шампанского
Необходимо создать дизайн этикетки для шампанского.
Текущая этикетка в приложении файл pdf.
Также две фото: первая это рендер с текущей этикеткой, а вторая это этикетка, которая нравится больше.
Надо создать более современный дизайн, который бы веял люксовостью и был воспринят и взрослой и молодой аудиторией.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
нужен человек с хорошим воображением для создания запоминающегося, но и простого дизайна на пакет, для сети разливного пива если у вас с этим хорошо, обязательно откликайтесь сразу предупрежу, что четкого представления о том как ...Дизайн продукции14 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать не сложный дизайн для обклейки витриныЗакрыт6 лет назад
Разработать дизайн мешка для полимерных добавок. Есть непрофессиональный эскиз, необходимо улучшить. Есть желание создать "продающий" дизайн. В прежнем дизайне отсутствовал перечень продукции. Можно дополнить изображениями. Требования: минимализм, два цвета.Дизайн продукции22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать дизайн пластиковых карты для постоянных клиентов. Карты трех уровней.Дизайн продукции28 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно разработать дизайн предложения, для последующего размещения в общественном транспорте. тз: шапка -Позика під заставу нерухомості, текст- ( можно сократить), преимущества- выделить. Позика від приватного інвестора в м. Житомирі.Термін кредитування - 1 ...Дизайн продукции10 заявокЗакрыт6 лет назад
- $6
Нужен дизайн двустороннего флаера 8*18 см. для сервисного центра. Во вложении примерно то, что я хочу видеть. (в кружках на рисунке нужно вставить соответствующие картинки, ниже они подписаны). Логотип тоже во вложении. На рисунке указан ...Завершен6 лет назад
Требуется разработать не сложный, но красивый дизайн рекламы в лифт для сети салонов разливного пива все подробности в лсЗавершен6 лет назад
Создание простого каталога в электронном виде с фотографиями и описанием товаров. Примерное количество товара (15-20 шт). С коротким дедлайном и дальнейшим сотрудничеством для добавления новых товаровДизайн продукции25 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Нужен дизайн для небольшого буклета 12 на 12 см, гармошкой, страниц на 5-6 Пожалуйста прикладывайте к отклику последние 3 работы по полиграфии, это очень удобно.Дизайн продукции24 заявкиЗакрыт6 лет назад