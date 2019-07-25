Нужен дизайн двустороннего флаера 8*18 см. для сервисного центра. Во вложении примерно то, что я хочу видеть. (в кружках на рисунке нужно вставить соответствующие картинки, ниже они подписаны). Логотип тоже во вложении. На рисунке указан ...
Разработать дизайн объявления (деньги в заем)
Нужно разработать дизайн предложения, для последующего размещения в общественном транспорте.
тз:
шапка -Позика під заставу нерухомості,
текст- ( можно сократить), преимущества- выделить.
Позика від приватного інвестора в м. Житомирі.Термін кредитування - 1 рік, з правом продовження і дострокового погашення.Щомісяця погашаються відсотки, загальна сума позикі - в кінці строку.Процентна ставка - 3% в місяць.Документальне підтвердження ваших доходів не потрібно.Документальне оформлення відбувається у нотаріуса - укладаються договори Позики та Іпотека.Ви не несете витрати на оцінку нерухомості, страхування, а також відсутні будь-які передоплати.Не зволікайте. Зателефонуйте Нам прямо зараз!Працюємо по всій Україні цвет фона- графит, темно серый, черный.
Хочется там видеть такие элементы (дерево, доллары, если человек- то в костюме, дорогая иномарка на втором плане, возможно это стол, на котором стоит мак бук, на руке у человека часы.) -- элементы которые символизируют достаток, НЕ роскошь.
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