Разработать дизайн объявления (деньги в заем)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт10 заявок215 просмотров

Нужно разработать дизайн предложения, для последующего размещения в общественном транспорте. 

тз:

шапка -Позика під заставу нерухомості,

текст-  ( можно сократить), преимущества- выделить.  

Позика від приватного інвестора в м. Житомирі.Термін кредитування - 1 рік, з правом продовження і дострокового погашення.Щомісяця погашаються відсотки, загальна сума позикі  - в кінці строку.Процентна ставка - 3% в місяць.Документальне підтвердження ваших доходів не потрібно.Документальне оформлення відбувається у нотаріуса - укладаються договори Позики та Іпотека.Ви не несете витрати на оцінку нерухомості, страхування, а також відсутні будь-які передоплати.Не зволікайте. Зателефонуйте Нам прямо зараз!Працюємо по всій Україні цвет фона- графит, темно серый, черный. 

Хочется там видеть такие элементы (дерево, доллары, если человек- то в костюме, дорогая иномарка на втором плане, возможно это стол, на котором стоит мак бук, на руке у человека часы.) -- элементы которые символизируют достаток, НЕ роскошь. 

6 лет назад
Polishchuk13
31 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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