Разработать дизайн объявления (деньги в заем)

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Хочется там видеть такие элементы (дерево, доллары, если человек- то в костюме, дорогая иномарка на втором плане, возможно это стол, на котором стоит мак бук, на руке у человека часы.) -- элементы которые символизируют достаток, НЕ роскошь.