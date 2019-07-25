Создаётся новый бренд , ищу талантливого специалиста для разработки оригинального стиля, продающей упаковки, стильного и понятного сайта( прототип)
Создание обложек для Amazon
Требуется содать 10 обложек для амазона. Товар расчески. Текст, фото и сопутствующии материалы предоставим. Более подробно выбранному исполнителю.
Выбранный исполнитель
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