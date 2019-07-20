Нужно изготовить дизайн приглашений на мероприятия - две научные международные конференции. Пример во вложении, это приглашение на прошлое мероприятие нас устроило. Сделать примерно в таком же стиле. Исходники предоставляем, нужна красивая идея. Сроки сжатые, ...
Приглашение на конференцию
Прошу связаться со мной для деталей заказа.
Карина
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