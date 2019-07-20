Приглашение на конференцию

Есть готовый дизайн двух сторонней этикетки, по сути нужно поменять текст, логотип, картинку лицевой стороне (есть подобранные варианты, либо на ваше усмотрение), добавить несколько иконок (уже подобраны, предоставлю) Ну и немного переоформить лицевую сторону. Готовые ...