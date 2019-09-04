Исправить сайт в макете

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен12 заявок195 просмотров

Нужно исправить название сайта в макете

6 лет назад
sp_29
39 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Alex_valya
Валентина 
41 год
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$1
1 день
Всё отлично, ответственно и с душой. Рекомендую сотрудничать!
Постановка задачи четко и ясно. Своевременная оплата. Рекомендую!!!!

Заявки фрилансеров

Alex_valya
Валентина 
41 год
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад