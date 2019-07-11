Дизайн футболки в самурайском стиле

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт11 заявок238 просмотров

Здравствуйте, необходимо сделать оригинальный дизайн футболки по тематике самураев и Японии. Создавая дизайн можете использовать сочетание картинок примеров, главное чтобы картинки были к месту, или создать свой рисунок. Дизайн может быть как просто принт по середине и как 3D. В результате мне нужен хороший дизайн футболки, который не стыдно продавать. В случае хорошей работы будет долгосрочное сотрудничество. Прошу указать стоимость и время вашей работы. Заранее спасибо.

6 лет назад
zvuk331
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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