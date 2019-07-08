Необходимо нарисовать табличку на вход офиса

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен2 заявки133 просмотра

Необходимо сделать надпись ПРОФ-ГРУПП жирным шрифтом темный желтый цвет и логотип только сделать кружок а не квадрат как сейчас.

 Логотип и после надписи в такой последовательности,  размеры таблички будут  20см х 40см

6 лет назад
stanislav02
Станислав 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

johnovich1
52 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$3
1 день
Всё норм оперативно всё сделал.
Заказал, четко поставил ТЗ, оплатил. Отлично. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

johnovich1
52 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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