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Дизайн обложки для курса
Здравствуйте, Анна! Я готовлю к запуску вторую часть своего курса по грамматике. В связи с этим мне снова нужна будет обложка. Предлагаю сделать её на основе обложки первой части.
Вот какие изменения нужно будет внести:
- вверху изменить надпись «Часть II»
- слева убрать рисунок мальчика и облачко «Времена глагола».
- на освободившемся слева месте написать следующий маркированный список:
• Nouns (4)
• Articles (4)
• Adjectives (2)
• Numbers (2)
• Reported Speech (3)
• Passive Voice (2)
• Conditionals (3)
Очень бы хотелось, чтобы шрифт был не мельче, чем тот, которым написана фраза «Времена глагола».
Если будет нужно, то уберите зелёную и белую полосу, или сделайте их меньше, для того, чтобы освободить место под список уроков. Также, может быть, попробовать изменить цвет поверхности, на которой будет сидеть мальчик, например на оранжевый (чтобы цветовая схема обложки для второй части немного отличалась от первой).
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