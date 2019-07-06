Дизайн обложки для курса

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен2 заявки138 просмотров

Здравствуйте, Анна! Я готовлю к запуску вторую часть своего курса по грамматике. В связи с этим мне снова нужна будет обложка. Предлагаю сделать её на основе обложки первой части. 

Вот какие изменения нужно будет внести: 

- вверху изменить надпись «Часть II»

- слева убрать рисунок мальчика и облачко «Времена глагола».

- на освободившемся слева месте написать следующий маркированный список:

• Nouns (4)

• Articles (4)

• Adjectives (2)

• Numbers (2)

• Reported Speech (3)

• Passive Voice (2)

• Conditionals (3)

Очень бы хотелось, чтобы шрифт был не мельче, чем тот, которым написана фраза «Времена глагола». 

Если будет нужно, то уберите зелёную и белую полосу, или сделайте их меньше, для того, чтобы освободить место под список уроков. Также, может быть, попробовать изменить цвет поверхности, на которой будет сидеть мальчик, например на оранжевый (чтобы цветовая схема  обложки для второй части немного отличалась от первой).

6 лет назад
H-uch
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
20 часов назад
6 лет назад
$25
1 день
Анна как всегда прекрасно выполнила задание, даже раньше указанного срока. Искренне рекомендую!
Мне было очень приятно в очередной раз поработать с Сергеем. С таким заказчиком который ценит работу дизайнера действительно приятно работать. Благодарю Вас за интересный проект. Рекомендую Сергея к сотрудничеству, как порядочного и ответственного заказчика!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
20 часов назад
6 лет назад
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