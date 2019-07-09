Оформить презентацию мероприятия в пдф-файле и билет участника

Очень рекомендую! Илья превзошел все ожидания. Работа была выполнена быстро и качественно! Понял меня с полуслова , уже в течении нескольких часов работа была завершена. Илья адекватный ( что сейчас редкость) исполнитель, быстро реагирует и дает обратную связь. Обязательно будем сотрудничать на постоянной основе! Спасибо!