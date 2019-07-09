Оформить презентацию мероприятия в пдф-файле и билет участника

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен5 заявок209 просмотров

Добрый день. Необходимо быстро сделать дизайн презентации мероприятия в пдф файле для отправки потенциальным участникам. И оформить дизайн билета. Лендинга мероприятия нет.

Материалы для презентации во вложении. 

Ссылка с фото с прошлого мероприятия ( необходимо использовать в презентации) - https://drive.google.com/open?id=1ktPYk9cl-apJThmKEAGNpXvGLh4rMQDa

Для билета: 

Мероприятие : вечер знакомств в Одессе при участии психолога Андрея Жельветро.\

Дата: 30 августа 2019 г

Город : Одесса

Место проведения: отель Il Decameron Clubhouse Odessa , УЛ. ЛЕХА КАЧИНСКОГО ( ПОЛЬСКАЯ) 10

6 лет назад
julyashke
33 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Kinrilan
Илья 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$15
1 день
Очень рекомендую! Илья превзошел все ожидания. Работа была выполнена быстро и качественно! Понял меня с полуслова , уже в течении нескольких часов работа была завершена. Илья адекватный ( что сейчас редкость) исполнитель, быстро реагирует и дает обратную связь. Обязательно будем сотрудничать на постоянной основе! Спасибо!
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Заявки фрилансеров

Kinrilan
Илья 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад

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