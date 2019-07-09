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Оформить презентацию мероприятия в пдф-файле и билет участника
Добрый день. Необходимо быстро сделать дизайн презентации мероприятия в пдф файле для отправки потенциальным участникам. И оформить дизайн билета. Лендинга мероприятия нет.
Материалы для презентации во вложении.
Ссылка с фото с прошлого мероприятия ( необходимо использовать в презентации) - https://drive.google.com/open?id=1ktPYk9cl-apJThmKEAGNpXvGLh4rMQDa
Для билета:
Мероприятие : вечер знакомств в Одессе при участии психолога Андрея Жельветро.\
Дата: 30 августа 2019 г
Город : Одесса
Место проведения: отель Il Decameron Clubhouse Odessa , УЛ. ЛЕХА КАЧИНСКОГО ( ПОЛЬСКАЯ) 10
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