Нужно создать дизайн подобных рекламных обьявлений. Размер а5 с отрывными листочками. Тема ремонт квартиры под ключ.
Дизайн обложки музыкального альбома
Дизайн обложки трибьют альбома. Есть желаемое фото, с ним нужно работать. Обязательно должна присутствовать бабочка, возможно на ней нужно акцентировать внимание. Альбом - трибьют к известной американской группе Evanescence.
Название альбома - Tribute to EvanescenceИмя исполнителя - The Stormborn
В целом, открыт к предложениям по стилю обложки и тд.
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