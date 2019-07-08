Дизайн обложки музыкального альбома

Дизайн обложки трибьют альбома. Есть желаемое фото, с ним нужно работать. Обязательно должна присутствовать бабочка, возможно на ней нужно акцентировать внимание. Альбом - трибьют к известной американской группе Evanescence.

Название альбома - Tribute to EvanescenceИмя исполнителя - The Stormborn

В целом, открыт к предложениям по стилю обложки и тд.