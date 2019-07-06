Разработать дизайн-макет этикета на бутылку

О НАС: Красноярский завод напитков Яссей

МЫ ИЩЕМ ДИЗАЙНЕРА ЭТИКЕТА ДЛЯ ПЭТ БУТЫЛКИ. Для выполнения одного заказа (если работа понравится, то постоянного сотрудничества)

ЗАДАЧА: Создать дизайн-макет этикетки на бутылку, под термоусадку, для энергетика.

Мы хотели бы получить выполненное задание к 19.07.2019

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ

• оформить этикетку на бутылку ПЭТ под термоусадку объем 0,42л – 3шт

• разработать оригинальный дизайн-макет – 3шт

• подготовить 2D визуализацию -3шт

• передать исходные материалы в формате под Adobe Ilustrator .eps .ai

ПОЖЕЛАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

• 1+ год работы дизайнером упаковки/художественное образование/объемное портфолио

• навыки работы с Adobe Photoshop/Adobe Illustrator/Corel/

• знание технических требований, предъявляемых к подготовке печатной продукции

• креативность/аккуратность/четкое соблюдение ТЗ и дедлайнов/самостоятельность

• знание основ живописи и рисунка, колористики, композиции

• понимание психологии восприятия визуальной информации

• преимущество – опыт работы в типографии

• лояльность к критике, готовность вносить правки

В ОТКЛИКЕ НА ПРОЕКТ, пожалуйста, опишите предыдущий опыт работы и покажите 2-3 своих наиболее удачных дизайн-макета этикета/упаковки.