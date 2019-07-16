Дизайн визитки

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен13 заявок222 просмотра

С лицевой стороны фотка, ФИ, контакты, адрес сайта, соцсети.

Константин Окулов (крупные буквы) / Konstantin Okulov (меньшими буквами)

Частный агент по недвижимости (Крупными буквами)

Private real estate agent (меньшими буквами)

контакты:

значок whats app и номер телефона +79089055312

значок Instagram @okulov_kv

значок сайта okulovkv.ru

Оборотная сторона: земной шар и летящий рядом самолет (схематично без обилия цветов).

Просит классический сдержанный дизайн, но производящий впечатление достатка/статности/лакшери)), тк будет заниматься зарубежной недвижкой.

Буквы/изображения нужны с тиснением или выпуклостью (нужно 2 варианта на выбор).

6 лет назад
prikhodkin
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Niklas9957
25 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$5
2 дня
Рекомендую к сотрудничеству Максима, вся работа была выполнена в срок. На связи постоянно, давал профессиональные рекомендации по проекту. На выходе получил работу которой остался доволен. Спасибо тебе, однозначно обращусь еще ни раз.
Все хорошо, задание поставлено четко и ясно. Буду рад сотрудничеству в будущем.

Заявки фрилансеров

Niklas9957
25 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад

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