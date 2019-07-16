Niklas9957

Максим Скрипка Niklas9957

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Услуги Фотошоп / Photoshop. Качественно и недорого.

Различные виды работ в Adobe Photoshop:

-Дизайн;

-Ретушь фото;

-Цветокорекция;

-Создание банеров, визиток, открыток;

-Оформление каналов YouTube;

И многое другое...

Цена договорная.

Контакты:

+380951796702 (Telegram, Viber)

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Отзывы заказчиков

taler4you
Сергей 
50 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
2 балла
6 лет назад
Разработка логотипа и дизайн визиток
Nitschego ne delal
prikhodkin
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Дизайн визитки
Рекомендую к сотрудничеству Максима, вся работа была выполнена в срок. На связи постоянно, давал профессиональные рекомендации по проекту. На выходе получил работу которой остался доволен. Спасибо тебе, однозначно обращусь еще ни раз.
Все хорошо, задание поставлено четко и ясно. Буду рад сотрудничеству в будущем.
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