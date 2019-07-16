Услуги Фотошоп / Photoshop. Качественно и недорого.
Различные виды работ в Adobe Photoshop:
-Дизайн;
-Ретушь фото;
-Цветокорекция;
-Создание банеров, визиток, открыток;
-Оформление каналов YouTube;
И многое другое...
Цена договорная.
Контакты:
+380951796702 (Telegram, Viber)
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Отзывы заказчиков
$20
2 балла
6 лет назад
Nitschego ne delal
$5
10 баллов
6 лет назад
Рекомендую к сотрудничеству Максима, вся работа была выполнена в срок. На связи постоянно, давал профессиональные рекомендации по проекту. На выходе получил работу которой остался доволен. Спасибо тебе, однозначно обращусь еще ни раз.
Ответный отзыв
Все хорошо, задание поставлено четко и ясно. Буду рад сотрудничеству в будущем.