Реклама для поклейки на подьездах

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен13 заявок275 просмотров

Нужно создать дизайн подобных рекламных обьявлений. Размер а5 с отрывными листочками.  Тема ремонт квартиры под ключ.

6 лет назад
Radislav1
Радислав 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Adekvat777
Виталий 
47 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
6 лет назад
$3
1 день
Escrow
Конечно сделал. Но дизайн на троечку. Видно что опыта маловато.
Когда отправлял работу, вопросов по дизайну не было. Дословно "по дизайну нормально". Была проблема, что некоторое элементы при передаче залезли одни на других. Но это не моя вина.

Заявки фрилансеров

Adekvat777
Виталий 
47 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
6 лет назад