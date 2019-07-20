Необходимо внести несколько правок в файл *.еps. Срочно!
Обработка фотографии
Нужно сделать красивый дизайн с фотографией форматом А4 с текстом С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, и дизайн пригласительных на день рождения.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходим дизайн этикетки на арахисовую пастуДизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $20
Требуется создать макет визитки в мягких "девичьих" тонах. На визитке будет имя, профессия(стилист-визажист), контакты(адрес и телефон) плюс название и qr код аккаунта инстаграм.Дизайн продукции19 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Требуется создать макет визитки в мягких "девичьих" тонах. На визитке будет имя, профессия(стилист-визажист), контакты(адрес и телефон) плюс qr код для соц.сети инстаграм.Дизайн продукции1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, необходимо сделать оригинальный дизайн футболки по тематике самураев и Японии. Создавая дизайн можете использовать сочетание картинок примеров, главное чтобы картинки были к месту, или создать свой рисунок. Дизайн может быть как просто принт по ...Дизайн продукции11 заявокЗакрыт6 лет назад
Дизайн обложки трибьют альбома. Есть желаемое фото, с ним нужно работать. Обязательно должна присутствовать бабочка, возможно на ней нужно акцентировать внимание. Альбом - трибьют к известной американской группе Evanescence. Название альбома - Tribute to ...Дизайн продукции16 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать дизайн подобных рекламных обьявлений. Размер а5 с отрывными листочками. Тема ремонт квартиры под ключ.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
Разработать дизайн для детской спортивной команды. Шорты и футболкаДизайн продукции10 заявокЗакрыт6 лет назад
необходимо сделать метрику для взрослого примеры во вложенииДизайн продукции7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $140
О НАС: Красноярский завод напитков Яссей МЫ ИЩЕМ ДИЗАЙНЕРА ЭТИКЕТА ДЛЯ ПЭТ БУТЫЛКИ. Для выполнения одного заказа (если работа понравится, то постоянного сотрудничества) ЗАДАЧА: Создать дизайн-макет этикетки на бутылку, под термоусадку, ...Дизайн продукции14 заявокЗакрыт6 лет назад