Обработка фотографии

  1. Биржа фриланса
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Завершен1 заявка377 просмотров

Нужно сделать красивый дизайн с фотографией  форматом А4  с текстом С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, и дизайн пригласительных на день рождения.

6 лет назад
guest_156361512373
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

123elviramukanov
32 года
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$3
1 день
Escrow
Все выполнено оперативно!
спасибо!

Заявки фрилансеров

123elviramukanov
32 года
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад