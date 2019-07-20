Рада сотрудничать с вами, и выполнять работу
Разработка фирменного стиля, дизайн упаковки и этикетки, каталоги, буклеты, листовки, визитки, баннеры.
Рисунок на графическом планшете в Adobe photoshop. векторные иллюстрации, corel drow, обработка фотографий, логотипы. выполняю работы в срок, работаю до полного утверждения заказчиком. на связи любое время.
Портфолио
- Визитки11 просмотров
- Дизайн каталога17 просмотров
- Дизайн наружной рекламы16 просмотров
- Баннер12 просмотров
- Дизайн влажных салфеток300 просмотров
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
6 лет назад
Все выполнено оперативно!
Ответный отзыв
спасибо!
Дизайн продукции
1 отзыв
$3/час
от $10от 1 дня
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