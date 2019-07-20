123elviramukanov

Эльвира Муканова 123elviramukanov

 
32 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Рада сотрудничать с вами, и выполнять работу

Разработка фирменного стиля, дизайн упаковки и этикетки, каталоги, буклеты, листовки, визитки, баннеры.

Рисунок на графическом планшете в Adobe photoshop. векторные иллюстрации, corel drow, обработка фотографий, логотипы. выполняю работы в срок, работаю до полного утверждения заказчиком. на связи  любое время.

Портфолио

Отзывы заказчиков

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6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Обработка фотографии
Все выполнено оперативно!
спасибо!
Ответный отзыв
Дизайн продукции
1 отзыв
$3/час
от $10от 1 дня
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