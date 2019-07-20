Рада сотрудничать с вами, и выполнять работу

Разработка фирменного стиля, дизайн упаковки и этикетки, каталоги, буклеты, листовки, визитки, баннеры.

Рисунок на графическом планшете в Adobe photoshop. векторные иллюстрации, corel drow, обработка фотографий, логотипы. выполняю работы в срок, работаю до полного утверждения заказчиком. на связи любое время.