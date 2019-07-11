Создание дизайна визитки для специалиста по визажу

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт19 заявок641 просмотр
#1$20

﻿Требуется создать макет визитки в мягких "девичьих" тонах. На визитке будет имя, профессия(стилист-визажист), контакты(адрес и телефон) плюс название и qr код аккаунта инстаграм. 

6 лет назад
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Михаил 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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