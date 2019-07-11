Здравствуйте, необходимо сделать оригинальный дизайн футболки по тематике самураев и Японии. Создавая дизайн можете использовать сочетание картинок примеров, главное чтобы картинки были к месту, или создать свой рисунок. Дизайн может быть как просто принт по ...
Создание дизайна визитки для специалиста по визажу
Требуется создать макет визитки в мягких "девичьих" тонах. На визитке будет имя, профессия(стилист-визажист), контакты(адрес и телефон) плюс qr код для соц.сети инстаграм.
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