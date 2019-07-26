Внести несколько правок в файл *.еps

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен7 заявок194 просмотра

Необходимо внести несколько правок  в файл *.еps. Срочно!

6 лет назад
IT-party
Татьяна 
48 лет
10 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Alex_valya
Валентина 
41 год
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$1
1 день
Все прекрасно! Обращайтесь!
Понятное ТЗ, всегда на связи, оплата вовремя. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Alex_valya
Валентина 
41 год
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад