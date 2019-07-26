Внести несколько правок в файл *.еps

Здравствуйте, необходимо сделать оригинальный дизайн футболки по тематике самураев и Японии. Создавая дизайн можете использовать сочетание картинок примеров, главное чтобы картинки были к месту, или создать свой рисунок. Дизайн может быть как просто принт по ...