Дизайн этикетки и логотипа

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Закрыт34 заявки244 просмотра

Здравствуйте, 

я ищу дизайнера, который поможет мне создать дизайн этикетки и логотип для детокс кофе. Примерные наброски этикетки и лого уже есть, нужна доработка профессионала. Буду рада вашим предложениям с указнием цены за работу. 

Наталья

6 лет назад
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6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров