Сделать дизайн копию этикетки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен18 заявок225 просмотров

Здравствуйте!

Собственно нужно сделать двухстороннюю копию этикетки товара.

Нужен проект для иллюстратора чтоб можно было изменять и отправлять на печать.

По заданию ничего. Оригинал в хорошем качестве есть.

Пожалуйста указывайте в заявке примерную стоимость работы и время на выполнение.

Я с вами свяжусь.

Спасибо за внимание!

Жду ваших заявок

6 лет назад
vebAction
Олег 
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tisa128
27 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$8
1 день
Escrow
Спасибо! Всё круто и быстро. Рекомендую!
Хороший заказчик. Четко была поставлена задача, своевременная оплата

Заявки фрилансеров

tisa128
27 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад