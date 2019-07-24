Есть готовый дизайн двух сторонней этикетки, по сути нужно поменять текст, логотип, картинку лицевой стороне (есть подобранные варианты, либо на ваше усмотрение), добавить несколько иконок (уже подобраны, предоставлю) Ну и немного переоформить лицевую сторону. Готовые ...
Сделать дизайн копию этикетки
Здравствуйте!
Собственно нужно сделать двухстороннюю копию этикетки товара.
Нужен проект для иллюстратора чтоб можно было изменять и отправлять на печать.
По заданию ничего. Оригинал в хорошем качестве есть.
Пожалуйста указывайте в заявке примерную стоимость работы и время на выполнение.
Я с вами свяжусь.
Спасибо за внимание!
Жду ваших заявок
Выбранный исполнитель
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