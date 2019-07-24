Сделать дизайн копию этикетки

Здравствуйте!

Собственно нужно сделать двухстороннюю копию этикетки товара.

Нужен проект для иллюстратора чтоб можно было изменять и отправлять на печать.

По заданию ничего. Оригинал в хорошем качестве есть.

Пожалуйста указывайте в заявке примерную стоимость работы и время на выполнение.

Я с вами свяжусь.

Спасибо за внимание!

Жду ваших заявок