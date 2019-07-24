tisa128

Елизавета tisa128

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Услуги:

- элементы фирменного стиля (визитки, упаковки, ручки, сумки, папки и др.)

- печатная продукция (баннеры, листовки, вывески, этикетки,афиши, наклейки и др.)

- дизайн упаковки

- оформление групп в социальных сетях, а также баннеры и афиши для постов

- принты для одежды

- открыта для новых и нестандартных проектов :)

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Отзывы заказчиков

Melnychuk
Роман 
34 года
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$14
10 баллов
5 лет назад
Сделать дизайны двух дипломов (сертификтов)
Все ок
Все хорошо
Ответный отзыв
vebAction
Олег 
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Сделать дизайн копию этикетки
Спасибо! Всё круто и быстро. Рекомендую!
Хороший заказчик. Четко была поставлена задача, своевременная оплата
Ответный отзыв