Услуги:

- элементы фирменного стиля (визитки, упаковки, ручки, сумки, папки и др.)

- печатная продукция (баннеры, листовки, вывески, этикетки,афиши, наклейки и др.)

- дизайн упаковки

- оформление групп в социальных сетях, а также баннеры и афиши для постов

- принты для одежды

- открыта для новых и нестандартных проектов :)