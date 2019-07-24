Услуги:
- элементы фирменного стиля (визитки, упаковки, ручки, сумки, папки и др.)
- печатная продукция (баннеры, листовки, вывески, этикетки,афиши, наклейки и др.)
- дизайн упаковки
- оформление групп в социальных сетях, а также баннеры и афиши для постов
- принты для одежды
- открыта для новых и нестандартных проектов :)
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Портфолио
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- Карты сотрудника184 просмотра
- Инфографика142 просмотра
- Логотип120 просмотров
- Логотип91 просмотр
- Оформление продукции89 просмотров
- Листовка для фитнес клуба89 просмотров
Отзывы заказчиков
$14
10 баллов
5 лет назад
Ответный отзыв
Все хорошо
$8
10 баллов
6 лет назад
Спасибо! Всё круто и быстро. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четко была поставлена задача, своевременная оплата