Редизайн этикетки

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт11 заявок390 просмотров

Есть готовый дизайн двух сторонней этикетки, по сути нужно поменять текст, логотип, картинку лицевой стороне (есть подобранные варианты, либо на ваше усмотрение), добавить несколько иконок (уже подобраны,

предоставлю) Ну и немного переоформить лицевую сторону. Готовые варианты

предоставить в форматах (cdr, ai, tiff). Возможно пару доработок, но не факт

что они понадобятся. Более детально ознакомится с фронтом работ можно на

прикреплённых изображениях.

6 лет назад
leone121
39 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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