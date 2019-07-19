Редизайн этикетки

Есть готовый дизайн двух сторонней этикетки, по сути нужно поменять текст, логотип, картинку лицевой стороне (есть подобранные варианты, либо на ваше усмотрение), добавить несколько иконок (уже подобраны,

предоставлю) Ну и немного переоформить лицевую сторону. Готовые варианты

предоставить в форматах (cdr, ai, tiff). Возможно пару доработок, но не факт

что они понадобятся. Более детально ознакомится с фронтом работ можно на

прикреплённых изображениях.