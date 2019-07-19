Этикетка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт19 заявок252 просмотра

Здравствуйте.

Хотелось бы заказать этикетку на жестяную баночку.

Этикетка круглая 70х70 мм.

На этикетке должно отобразится, яблоко, апельсин, клубника, всё вместе.

И так-же, яблоко, апельсин, клубника по отдельности.

Итого 4 этикетки.

Пожалуйста, прежде чем вы возьмётесь за работу, просмотрите уже готовые работы в интернете, они не должны быть похожими.

Удачи вам.

6 лет назад
guest_15639696141783
6 лет в сервисе
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6 лет назад

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