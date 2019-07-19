Здравствуйте.

Хотелось бы заказать этикетку на жестяную баночку.

Этикетка круглая 70х70 мм.

На этикетке должно отобразится, яблоко, апельсин, клубника, всё вместе.

И так-же, яблоко, апельсин, клубника по отдельности.

Итого 4 этикетки.

Пожалуйста, прежде чем вы возьмётесь за работу, просмотрите уже готовые работы в интернете, они не должны быть похожими.

Удачи вам.