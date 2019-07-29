Доработать дизайн макет

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен1 заявка116 просмотров

Доработать дизайн макет. Подробное ТЗ отправил в личку

6 лет назад
enjak2
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Быстро/качественно:)
Отличный порядочный приятный заказчик! Всем рекомендую и сам с удовольствием поработаю еще :)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад

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